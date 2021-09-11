Момент ДТП с инструктором и ученицей в Коми попал на видео

Фото: управление ГИБДД по Коми

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с участием инструктора по вождению и его ученицей в Печоре. Авария произошла в четверг, 9 сентября.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 17:55. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем Nissan Tiida по улице Чехова. Напротив дома №69 по улице Спортивной он решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. Там он врезался в учебный автомобиль Daewoo Nexia. Машина ехала впереди и начала разворачиваться. В результате ДТП пострадали инструктор и его ученица. Оба попали в больницу.

На кадрах видно, что Nissan на большой скорости ехал по встречной полосе. Иномарка врезалась в боковую часть Daewoo, смяв две двери и крышу. Кроме того, от удара повылетали некоторые стекла машин.

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