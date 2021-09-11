Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Сотрудники Росгвардии в Коми задержали двух мужчин, обокравших два магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый такой случай произошел в Усть-Куломском районе. В одном из магазинов сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы прибыли на место и увидели, что в магазине разбито окно. Рядом с центральным входом был похищенный товар, а злоумышленник с места преступления скрылся. По подозрению в краже задержали мужчину 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из воркутинских магазинов. Выяснилось, что один из мужчин, находясь в торговом зале, похитил продукты общей стоимостью около 1500 рублей. Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в полицию.

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