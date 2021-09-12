Фото: пресс-служба "Единой России"

В Сыктывкаре вандалы напали на офис «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее секретарь реготделения «Единой России» Сергей Усачев рассказывал, что в Сыктывкар приехали политтехнологи одной из политических партий, специализирующиеся на черном пиаре и провокациях. По его словам, задача этих сил – информационная атака на кандидатов «Единой России», а также силовые акции и дестабилизация политической обстановки в Коми. В региональном отделении отметили, что эти опасения подтвердились. Вандалы напали на офис «Единой России». Представители партии обратились в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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