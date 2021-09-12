Житель Коми украл у знакомого компенсацию ЕСПЧ

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка

В Ухте 39-летнего местного жителя признали виновным в краже 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале. Мужчина встретил своего знакомого, который освободился из исправительного учреждения. Последний поселился в гостинице. При себе у мужчины была крупная сумма денег, полученная по результатам рассмотрения его жалобы в Европейском Суде по правам человека.

В тот же вечер мужчины поехали отдыхать в один из баров. После этого бывший осужденный вернулся в свой номер. Через некоторое время ухтинец, дав знакомому уснуть, вскрыл дверной замок, проник в комнату и украл около 180 тысяч рублей. Злоумышленник попытался уехать на поезде в Москву, но его задержали в Котласе.

Ухтинский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он должен в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор. Однако Верховный суд Коми менять решение Ухтинского городского суда не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми приезжую оштрафовали за кражу у пенсионерки 140 тысяч рублей