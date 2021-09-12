В Сыктывкаре Volkswagen сбил семилетнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 11 сентября, в Сыктывкаре Volkswagen Polo сбил мальчика 2014 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера. 23-летний молодой человек ехал за рулем Volkswagen по Октябрьскому проспекту со стороны Сысольского шоссе в сторону улицы Куратова. В районе дома №1 иномарка сбила ребенка. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины правого плеча и коленного сустава. Пострадавшего увезли в больницу. Ребенок был на улице без сопровождения взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Daewoo Nexia сбила велосипедиста