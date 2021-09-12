В Коми завели дело на главу компании, оставившей город без отопления

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Из-за перебоев с горячей водой и отоплением в Вуктыле в отношении директора ООО «Аквасервис» завели административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В начале отопительного сезона в Вуктыле произошли порывы на теплотрассах. Отопительной период был объявлен с 4 сентября. Однако отопление в квартирах горожан не появилось, а горячая вода поставлялась с перебоями. Прокуратура и Ростехнадзор провели проверку, в ходе которой выявили нарушения.

Так, новый водогрейный котел ООО «Аквасервис» не был смонтирован. Кроме того, компания не провела пуско-наладочные работы после капремонта двух действующих котлов, а также наладочные работы оборудования для химической подготовки воды. «Аквасервис» не установил резервный источник электропитания и допустил иные нарушения. В частности, компания не заменила ветхие теплосети.

Прокуратура внесла представление в адрес предприятия, и компания начала заменять сети. Если работы не завершатся в разумные сроки, прокуратура обратится в суд. Перед компанией поставили вопрос о перерасчете населению платы за тесло и горячую воду.

Кроме того, в Вуктыльский городской суд направили исковое заявление о понуждении ресурсоснабжающей организации в целях повышения энергобезопасности установить резервный источник питания. За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами прокуратура завела административное дело в отношении директора ООО «Аквасервис».

Несмотря на устранение порывов в сетях, значительная часть домов оказалась не готова к отопительному сезону. В прокуратуре пояснили, что управляющие компании и ТСЖ своевременно не промыли и не опрессовали внутридомовые системы отопления. По требованию надзорного ведомства подготовку ускорили и завершили 9 сентября.

Сейчас жилой фонд Вуктыла к приему отопления готов, препятствующая нормальной циркуляции воды завоздушенность инженерных коммуникаций устраняется в плановом порядке и по заявкам граждан.

– Устранение выявленных нарушений, а также прохождение отопительного периода 2021-2022 гг. будет находится на контроле республиканской и городской прокуратуры, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми целому городу сделают перерасчет по горячей воде