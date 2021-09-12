В Сыктывкаре второй день ищут 75-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшую Салаеву (Дурандину) Ольгу Федоровну 1946 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 75-летняя женщина пропала в субботу, 11 сентября. В тот день сыктывкарка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Рост пропавшей – 150 сантиметров, она худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Женщина была одета в фиолетовой пальто с капюшоном, колготки, бордовый берет и кроссовки. Горожанка носит очки в светлой оправе.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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