Полиция задержала подозреваемого в убийстве 51-летней уроженки Воркуты

Фото: архив КП.

Страшная трагедия потрясла жителей Санкт-Петербурга. 8 сентября полицейским поступило сообщение о пропаже 51-летней женщины, которая работала управляющей магазина «Сувениры». Позже её нашли мёртвой. Как оказалось, погибшая была уроженкой Воркуты. Подозреваемый в её убийстве задержан.

51-летняя уроженка Воркуты, работающая управляющей магазина «Сувениры», пропала 6 сентября. Её искали и полицейские, и волонтёры. 10 сентября труп женщины с множественными ножевыми ранениями тела и шеи нашли в кустах на Торфяной дороге рядом с Серафимовским кладбищем. Брюки у тела были спущены вниз, рядом валялись футболка и лифчик. Рядом с телом также нашли коробку с одеждой и сумочку,

- Предполагаемого виновника жестокого убийства женщины задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 25-летний охранник одной из городских больниц, живущий на проспекте Уточкина, - сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По оперативным данным, между ним и погибшей женщиной незадолго до трагедии возник случайный конфликт. На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела.