В Сосногорске пропавшего четыре дня назад грибника ищут волонтеры

Фото: Лиза Алерт.

Близ Сосногорска пропал грибник. 50-летний Сергей Зарембо пошёл на тихую охоту в лес 9 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщают поисковики отряда Лиза Алерт.

Утром 9 сентября Сергей Зарембо поехал на чёрном велосипеде за грибами и пропал в районе станции Пожня. К поискам подключились волонтёры.

Сергей Зарембо. Ориентировка: Лиза Алерт.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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