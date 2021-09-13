Коми лидирует по уровню трат населения на жилищно-коммунальные услуги

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Коми снова в лидерах. Но не радуйтесь, наш регион занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. В среднем на коммуналку жители республики тратят 5 815 рублей в месяц.

Одна из самых чувствительных статей бюджета россиян - оплата услуг ЖКХ. Расходы на неё растут в абсолютных значениях. Какова доля расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах в регионах?

Итоги 2020 года показали, что наименьшая доля затрат на ЖКУ зафиксирована в Ингушетии (4,4%). Низкие значения в Дагестане, Хакасии, Калмыкии, Чечне и Севастополе (не более 7% совокупных потребительских расходов).

Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и Чукотском автономном округе (13%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.