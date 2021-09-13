Жители Коми потеряли 20 тысяч рублей при попытке вернуть свои телефоны

Фото: архив КП.

Как часто мы хотим найти утраченное. Увы, этим и пользуются мошенники. Жители Печоры и Воркуты лишились своих кровных, надеясь вернуть потерянные сотовые телефоны, сообщает МВД по Коми.

Печорец разместил в «ВКонтакте» пост о том, что где-то потерял свой «iPhone 11». Спустя какое-то время на мужчину вышел незнакомец, утверждающий, что нашёл сотовый и хочет его вернуть за вознаграждение. Печорец на радостях перевёл через мобильный банк незнакомцу 17 тысяч рублей. Увы, своего телефона потерпевший так и не увидел. Возбуждено уголовное дело.

Таким же способом пыталась вернуть свой мобильник и воркутинка, которая в соцсетях разместила объявление о потере. В результате лишилась 3 тысяч рублей, которые злоумышленник попросил в качестве вознаграждения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где-то грустит один мошенник...

Жительницы Коми могли попрощаться с огромными деньгами, но не стали этого делать