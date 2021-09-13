В Коми резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией

За январь-август 2021 года в Коми зарегистрирован 260 241 случай инфекционных и паразитарных заболеваний Фото: Архив "КП"

В Коми жители республики начали чаще болеть ОРВИ. Рост заболеваемости за последние восемь месяцев составил более 40%. Такие данные сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Также уточняется, что заболеваемость внебольничной пневмонией выросла аж в 2,8 раза.

Вместе с тем специалисты наблюдают снижение случаев заражения туберкулезом. Так, в январе - августе 2021 года на 5,6% снизилась заболеваемость активными формами туберкулеза. Данный показатель пошел на снижение впервые за долгое время.

Заболеваемость педикулезом также снизилась. По данным специалистов, падение составило 36,1%.

Всего за январь-август 2021 года в Коми зарегистрирован 260 241 случай инфекционных и паразитарных заболеваний. Это 40,9% больше аналогичных значений прошлого года.

- За восемь месяцев зарегистрировано снижение заболеваемости сальмонеллезами – на 46,2%, кишечная инфекция неустановленной этиологии – на 2,7%, ОКИ, вызванных ротавирусами – на 30,6%; хроническим вирусным гепатитом В – на 23,5%, коклюшем – на 35 случаев, скарлатиной – в два раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – на 24 случая, гонококковой инфекцией – на 42,6%, ВИЧ-инфекцией – на 7,9%, микроспорией – на 5,9%, чесоткой – на 6,4%, - говорится о показателях иных заболеваний.