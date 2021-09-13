В Сыктывкаре пропала молодая мать Ксения Ефимова

Фото: из личного архива пропавшей

В Сыктывкаре пропала 27-летняя Ксения Ефимова. Об исчезновении девушки сообщили волонтеры «Лизы Алерт Коми».

В ориентировке говорится, что о жительнице Эжвы нет никаких вестей уже почти две недели. Она ушла из дома 4 сентября и не вернулась.

Ксению дома ждут маленький сын и обеспокоенный муж.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Была одета: фиолетовая куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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