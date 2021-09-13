У жителя Коми пытались украсть 700 тысяч рублей

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Мошенники пытались украсть у жителя Инты 1987 года рождения 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник рассказала, что якобы некие сотрудники банка оформили на интинца кредит суммой в 700 тысяч рублей. «Полицейский» заявил, что для поимки преступников стражам порядка нужна помощь самого владельца счета. Далее мужчине звонили уже другие «силовики». Все они советовали интинцу взять кредит и перевести деньги на резервный счет банка, по которому найдут подозреваемых. При этом собеседники заявляли, что при оформлении займа нельзя рассказывать об этом работникам банка, иначе операция сорвется.

Житель Инты решил проверить эту информацию и обратился в полиции. Стражи порядка пояснили, что мужчину пытались обмануть аферисты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Неизвестные использовали шесть номеров, зарегистрированных в Москве. Один из них фигурирует в 484 аферах в отношении жителей различных российских регионов, включая Коми.

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