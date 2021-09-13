Путин посмертно наградил 13-летнего подростка из Коми, попытавшегося спасти брата

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Президент России Владимир Путин наградил 13-летнего Евгения Тимушева из Усть-Куломского района Коми медалью «За спасение погибавших». К сожалению, награда присвоена мальчику посмертно. Он погиб, когда пытался спасти своего трехлетнего младшего брата.

Трагедия произошла еще в 2019 году. Трое братьев 13, 10 и 3 лет пошли порыбачить на реку Вычегда. В какой-то момент хлипкие мостики не выдержали маленького мальчика и он пошел на дно. Старший брат, не задумываясь, бросился на помощь малышу, однако спасти брата не смог: оба мальчика утонули.

Тело подростка позже найдут в нескольких сот метрах от места трагедии.

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