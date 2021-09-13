В Коми ждут аппарат для уничтожения борщевика

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Институт агробиотехнологий Коми ждет получения аппарата, предназначенного для уничтожения борщевика. Устройство должны разработать в Санкт-Петербурге.

В Коми разработана республиканская программа по борьбе с борщевиком, которую предстоит принять Госсовету. Ее цель - начать масштабную компанию по борьбе с сорняком. Сейчас за заросли грозят штрафы.

Институт агробиотехнологий Коми научного центра обратился к одной из организаций Санкт-Петербурга. Она должна разработать аппарат, который должен убрать все сорное и заносное с обочин дорог. Не исключено, что институт получит устройство уже в этом году. В таком случае тестирование аппарата начнется в 2022 году.

Стоит отметить, что борщевик – опасное растение. Как передает «Коми гор», с весны по осень в травмпнукты республики почти каждый день обращаются пациенты с ожогами от этого растения.

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