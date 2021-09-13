В Коми пропал 13-летний подросток Семён Морозов

Фото: из личного архива Марии Морозовой

В Воркуте объявлены поиски 13-летнего подростка Семена Морозова. Об исчезновении мальчика рассказала его мама, которая сутки уже не может найти себе места.

По ее словам, сын ушёл из дома накануне, 12 сентября, и пропал. В последний раз ребёнка видели в районе «Гелиоса». Мама Семена уверена, что он не ходит по улицам, а находится у друзей.

— У него много друзей, так скажем, неблагополучных. Я уверена, что он у кого-то из них. Телефон его выключен, до него не дозвониться. Я надеюсь, он увидит, что его ищет весь город и он придёт домой, — говорит Мария, мама пропавшего.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, средней длины, в очках.

Был одет: куртка из плащевки серо-синего цвета с капюшоном и большим карманом на груди, джинсы-джогеры с серебристой надписью «stay cool» на правой ноге и потертостью на левом колене, синие кроссовки, ярко-салатовая шапка.

Всех, кто знает о его местонахождении или видел его, просят позвонит по номерам: 8-904-207-69-12, 8-904-208-64-63.

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