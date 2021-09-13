В Коми «Нива» вылетела в кювет: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 12 сентября, в Усть-Цилемском районе Chevrolet Niva вылетел в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около восьми вечера. Chevrolet Niva ехал по дороге Усть-Цильма – Серегово – Щелья – Хабариха – Сосья. На третьем километре он не справился с управлением. Машина съехал в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. 66-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и множественные гематомы. У 34-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом носа и ушиб левого плеча. Оба пострадавших попали в больницы. Кто был за рулем, полицейские пока выясняют.

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