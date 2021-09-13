Мошенники украли у троих жителей Коми более 800 тысяч рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Мошенники украли у троих жителей Коми в общей сложности более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, жительница Троицко-Печорского района 1969 года рождения нашла в сети сайт виртуальной бирже. Женщина оставила свой номер, и ей позвонил «представитель» интернет-платформы. Собеседник рассказал, что она может заработать на ставках на бирже и отправил ссылку для платежа. Жительница Коми ввела требуемые данные, и с ее счетов списалось 15 тысяч рублей, но никаких начислений не дождалась. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выяснили, что номер «брокера» зарегистрировали в Эстонии.

Жителю Сосногорского района 1975 года рождения также позвонил неизвестный и предложил заработать на бирже. Мужчина перевел 140 тысяч рублей, но никаких доходов так и не дождался. Злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

Кроме того, аналогичным способом лишилась денег сыктывкарка 1954 года рождения. Она «инвестировала» 680 тысяч рублей. Жительнице столицы Коми звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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