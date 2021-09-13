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Общество13 сентября 2021 13:31

В Сыктывкаре из-за коммунальной аварии затопило дорогу к СГУ

Источник:kp.ru
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Фото: t.me/syktsuofficial

Фото: t.me/syktsuofficial

В центре Сыктывкара образовалась огромная лужа. Причиной резкого появления большого количества воды - коммунальная авария. Как сообщает пресс-служба Сыктывкарского водоканала, на сетях произошел сбой.

Из-за аварии оказалась затоплена дорога к столичному университету. Студентам СГУ приходится обходить воду другими путями. Также сообщается, что в первый корпус вуза временно приостановлена подача воды.

На данный момент неизвестно, когда будет устранена проблема, однако над решением проблемы уже работают, сообщили в пресс-службе организации.