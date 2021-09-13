В Сыктывкаре временно перекроют две улицы

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на улицах Советской и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, движение транспорта ограничат на четверть ширины дороги по улице Советской в районе дома № 41. Ограничения будут действовать до 10 вечера пятницы, 17 сентября. Это связано с тем, что водоканал будет проводить земляные работы.

Кроме того, до следующего понедельника, 20 сентября, будет перекрыта улица Пушкина. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части на участке от улицы Южной до пересечения с Западной. Это связано с тем, что ООО «ДорИнвест» будет проводить земляные работы.

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