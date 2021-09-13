Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 14:37

В Сыктывкаре временно перекроют две улицы

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Нина ЮШКОВА

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на улицах Советской и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, движение транспорта ограничат на четверть ширины дороги по улице Советской в районе дома № 41. Ограничения будут действовать до 10 вечера пятницы, 17 сентября. Это связано с тем, что водоканал будет проводить земляные работы.

Кроме того, до следующего понедельника, 20 сентября, будет перекрыта улица Пушкина. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части на участке от улицы Южной до пересечения с Западной. Это связано с тем, что ООО «ДорИнвест» будет проводить земляные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре перекроют три дороги