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Общество13 сентября 2021 16:42

В Коми спасли замерзающего мужчину

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Печоре спасли замерзающего местного жителя 1976 года рождения. Мужчину передали медикам.

Инцидент произошел на реке Печора. Мужчина пытался завести лодку и упал в реку. Горожанину удалось выбраться, но он сильно замерз и позвонил в службу спасения. На место отправились спасатели. Было уже темно, поэтому они воспользовались прожектором. Мужчина был на связи, и ему посоветовали светить фонарем. Спасатели поднялись по Печоре между Бызовой и Медвежкой и обнаружили замерзающего. Они эвакуировали мужчину в Бызовую и передали врачам. Как передает «Комиинформ», спасательная операция длилась три часа.

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