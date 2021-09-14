В Сыктывкаре молодой водитель покалечил подростка

Фото: ГИБДД

Накануне в девятом часу утра водитель иномарки в Сыктывкаре сбил подростка. После инцидента врачи обнаружили у 17-летнего парня множество травм: от переломов и растяжений до черепно-мозговой травмы. Как выяснилось позже, виновник происшествия был не самым ответственным водителем.

Сама авария произошла во дворе дома №132 по улице Морозова. Подросток шел по дороге, когда на него наехал 19-летний парень на «Хендай Солярис». В ГИБДД уточняют, что водитель был трезвым, однако ранее не раз привлекался к ответственности за нарушение правил. Несмотря на то что автолюбитель сел за руль только в этом году, он уже набрал 15 штрафов.

Пострадавший сейчас проходит лечение в РДКБ. За его состоянием наблюдают врачи.

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