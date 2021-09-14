Более сотни школьников Сыктывкара заболели коронавирусом

Число заболевших продолжает расти Фото: Архив "КП"

К 13 сентября в Сыктывкаре насчитывается 110 учеников школ, у которых обнаружили коронавирус. Статистически число заболевших составляет треть процента от учащихся столицы Коми. Также среди носителей коронавируса обозначены 8 работников педсостава.

Немного иная ситуация наблюдается в детских садах города. Там насчитывается 9 воспитанников и 21 сотрудник с COVID-19.

Куда больше насчитали заболевших ОРВИ и гриппом: ими страдают 47 работников школ и детсадов. Среди детей от этих болезней лечатся 1019 дошкольников и 2056 учеников.

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