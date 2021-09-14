Жительница Коми стала смертельной жертвой своего возлюбленного

К сожалению, медики оказались бессильны
Фото: Архив "КП"
На прошедшей неделе медики Усть-Куломского района сообщили в правоохранительные органы о смерти женщины, которая впала в кому после насилия со стороны своего возлюбленного. На данный момент Следственный комитет республики добился ареста 31-летнего подозреваемого.
Как удалось выяснить следователям, смерть пострадавшей наступила 9 сентября: жительница села Пожег скончалась прямо в карете скорой помощи. Врачей вызвали, когда 33-летняя женщина уже впала в кому.
К такому состоянию привела жестокость ее возлюбленного. Мужчина, с которым жила погибшая, избил ее за несколько дней до случившегося во время пьяной ссоры. Особо сильный удар пришелся ей прямо в голову. Из-за этого, полагает следствие, состояние женщины сильно ухудшилось, а к моменту обращения к медикам было уже слишком поздно.
На данный момент мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти потерпевшей.
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