Жительница Коми стала смертельной жертвой своего возлюбленного

К сожалению, медики оказались бессильны Фото: Архив "КП"

На прошедшей неделе медики Усть-Куломского района сообщили в правоохранительные органы о смерти женщины, которая впала в кому после насилия со стороны своего возлюбленного. На данный момент Следственный комитет республики добился ареста 31-летнего подозреваемого.

Как удалось выяснить следователям, смерть пострадавшей наступила 9 сентября: жительница села Пожег скончалась прямо в карете скорой помощи. Врачей вызвали, когда 33-летняя женщина уже впала в кому.

К такому состоянию привела жестокость ее возлюбленного. Мужчина, с которым жила погибшая, избил ее за несколько дней до случившегося во время пьяной ссоры. Особо сильный удар пришелся ей прямо в голову. Из-за этого, полагает следствие, состояние женщины сильно ухудшилось, а к моменту обращения к медикам было уже слишком поздно.

На данный момент мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти потерпевшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 51-летней уроженки Воркуты (подробности)