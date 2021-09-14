В Сыктывкаре заключенному пытались передать телефон в сливочном масле

Фото: УФСИН Коми

В сыктывкарской колонии №25 инспекторы обнаружили подозрительную посылку. Изобретательная жительница Москвы хотела помочь одному из заключенных и тайно передать ему смартфон. Женщина не придумала ничего лучше, как засунуть два телефона в сливочное масло.

Она позаботилась о том, чтобы техника не испортилась и тщательно замотала все в целлофан и скотч. Однако женщина не учла другие нюансы: сами брикеты масла были подозрительными на вид, поскольку содержимое было меньше упаковки. Разумеется, это привлекло внимание сотрудников колонии и обман был раскрыт.

В итоге посылка не дошла до адресата, а на москвичку составили протокол. УФСИН по Коми напоминает, что за передачу запрещенных предметов, веществ и продуктов на территорию колонии грозит штраф 3-5 тысяч рублей.

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