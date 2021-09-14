Неизвестный работодатель лишил денег жителя Коми

Мужчина не поверил предупреждениям полицейских Фото: Архив "КП"

Мужчина из Воркуты попытался устроиться на работу, однако лишь потерял деньги. Как указывает МВД Коми, 36-летний местный житель отдал за предложение о работе более 11 тысяч рублей.

Он составил и разослал резюме еще несколько месяцев назад и вот дождался звонка от будущего работодателя. Мужчину не удивило, что престижная компания заинтересовалась им и уже готова взять его в штат. Не смутило его и то, что фирма запросила 11,4 тысячи рублей в качестве госпошлины для прохождения медкомиссии, хотя он был предупрежден о подобных мошеннических схемах. Свою ошибку потерпевший осознал только после того, как уже перевел деньги, а предполагаемый работодатель перестал выходить на связь.

На данный момент известно, что номера мошенников были зарегистрированы в Новосибирской области и Москве. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жителя Коми пытались украсть 700 тысяч рублей (подробности)