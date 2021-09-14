Мошенники пытались украсть у жительницы Коми 240 тысяч рублей

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Мошенники пытались украсть у жительницы Сыктывдинского района 1958 года рождения 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы решить проблему, он посоветовал взять в кредит 240 тысяч рублей и перевести эти деньги на «безопасный счет».

Затем пенсионерке несколько дней звонили «финансисты» и давали аналогичные советы. Женщина отправилась в банк, но перед этим решила заехать в полицию. Правоохранители объяснили жительнице Коми, что ей звонят мошенники. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники звонили с пяти московских мобильных номеров и одного стационарного, зарегистрированного в Коми.

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