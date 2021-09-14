В Сыктывкаре прекращены поиски 27-летней молодой матери

Фото: из личного архива пропавшей

В Сыктывкаре завершены поиски 27-летней Ксении Ефимовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Коми».

— Найдена. Жива, — коротко написали в социальных сетях добровольцы, не раскрывая подробностей.

Напомним, девушка исчезла 4 сентября. Она ушла из дома и не вернулась. Обеспокоенный супруг Ксении обратился за помощью к волонтерам, когда самостоятельные поиски не дали результатов. Дома Ксению ждал ее маленький сын.

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