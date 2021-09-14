В Коми сняли карантин по золотистой картофельной нематоде

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В Коми упразднены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В Коми упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде. Он действовал на семи участках общей площадью 1433,22 гектара. Эта земля расположена в пяти районах республики.

Золотистая картофельная нематода – узкоспециализированный вид нематод, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, а также поражает другие растения из семейства пасленовых. Она наносит особенно значительный ущерб на приусадебных участках и на полях с сокращенным севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на второй-третий год. Потери урожая могут составлять 30-80 %.

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