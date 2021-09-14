В Коми пожар унес жизнь 39-летнего мужчины

Во время пожара в общежитии в ухтинском поселке погиб мужчина Фото: Архив "КП"

В Ухте трагически погиб 49-летний местный житель. Мужчина заживо сгорел в пожаре, который произошел в городском общежитии. Сообщается, что пострадал в огне и семилетний ребенок.

По данным МЧС по республике, возгорание произошло на улице Кирпичной. Как сообщили очевидцы, огнем были охвачены две комнаты и чердак. Из пожара до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 13 взрослых и двое детей. Остальных жильцов пришлось спасать.

- В 14:53 на тушение прибыли четыре автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль. Спасено шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, - уточняет пресс-служба МЧС.

Однако человеческих жертв избежать не удалось. В огненной ловушке погиб 39-летний ухтинец. Медикам не удалось спасти ему жизнь: он умер до приезда врачей.

Также известно, что в пожаре серьезно пострадал маленький мальчик. Семилетний ребенок упал с лестницы при эвакуации и получил травму позвоночника и кататравму. Сейчас он находится в больнице.

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