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Общество14 сентября 2021 12:19

В труднодоступных населенных пунктах Коми появится скоростной интернет

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Власти Коми намерены провести скоростной интернет в отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики. Об этом стало известно в ходе встречи представителей Минэкономразвития Коми, Минцифры региона и сотовых операторов региона.

Так, планируется, что 18 сел и деревень будут включены в будущий проект. Уточняется, что на территории этих районов находятся 3600 домов и 7958 домохозяйств.

- Участниками программы станут Усть–Цилемский, Ижемский, Удорский, Сыктывдинский и Сысольский районы, - сообщили в пресс-службе главы Коми.

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