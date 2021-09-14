В Коми мужчину посадили за то, что он зарезал возлюбленную

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В Ухте 54-летнего местного жителя признали виновным в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в марте в квартире на улице Дзержинского. Пьяный злоумышленник обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В СК уточнил, что конфликт произошел на бытовой почве. Ухтинец схватил кухонный нож и ударил сожительницу в область груди. В результате пострадавшая скончалась. Причиной смерти женщины стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца.

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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