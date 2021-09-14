Главврачу, которого хвалил Уйба, продлили домашний арест

Фото: пресс-служба Печорской ЦРБ

Главному врачу Печорской ЦРБ Сергея Хорева, подозреваемого в мошенничестве, продлили меру пресечения.

О задержании главврача стало известно 9 июля. При этом накануне глава Коми Владимир Уйба похвалил руководителя больницы за привлечение новых кадров в медучреждение. Фигуранту инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Сейчас Хорев находится под домашним арестом и не может покидать квартиру по месту прописки в столице Коми. Как передает БНК, домашний арест главврачу продлили до 1 ноября.

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