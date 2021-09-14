За неделю в Коми более 9 тысяч человек заболели ОРВИ

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С 6 по 12 сентября в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 9478 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За неделю за помощью к медикам обратились 5209 детей. Среди заболевших – 55% составляют дети в возрасте до 14 лет, 45% – взрослые.

– В регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остается вакцинация. Препарат не только защищает от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений. Уточняется, что речь идет о пневмонии, абсцессах легких, миокардитах, энцефалитах, менингитах, синуситах, отитах и других заболеваниях

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