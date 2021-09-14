Задолженность за ЖКУ в Коми составила 5 млрд рублей

В топе должников крупные города республики Фото: Архив "КП"

Жители Коми задолжали за жилищно-коммунальные услуги 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минстроя республики Игорь Кузьмичев. Общая же потребительская задолженность на данный момент составляет более 9 млрд рублей.

— Основной процент задолженности приходится на население - 5,1 млрд. Предприятия ЖКХ задолжали 2,6 млрд рублей, бюджетные организации - 320 млн и прочие предприятия 910 млн рублей, — сказал министр.

Больше всего неплательщиков живет в Печоре. Жители этого города задолжали более 770 млн рублей. Следом за ними идут усинцы — 717 млн рублей. Тройку антирейтинга закрывает Воркута с 578-миллионным долгом.

Жители же столицы республики расположились на четвёртом месте. Горожане не заплатили коммунальщикам почти 500 млн рублей.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, комментируя цифры, что необходимо активнее работать в сфере взыскания долгов.

— Усинск, Сыктывкар, Ухта — это же не бедные города. Я понимаю, что в Воркуте есть сложности из-за большого количества пустующего жилищного фонда, но остальные... Необходимо активизировать работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги, — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Коми проверит драконовские счета за электроэнергию, выставленные удорчанам Коми энергосбытовая компания объяснила это правилами оказания коммунальных услуг (подробности)