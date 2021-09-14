Пьяная жительница Коми зарезала своего парня

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте 28-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве 38-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 12 сентября. Мужчина и женщина выпивали в квартире дома по улице Тиманской. В какой-то момент на почве личных неприязненных отношений между ними возник конфликт. Злоумышленница схватила нож и как минимум дважды ударила мужчину в область шеи. В результате пострадавший скончался от массивной кровопотери. Воркутинку задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Печорец в порыве ревности жестоко зарезал сожителя своей экс-возлюбленной