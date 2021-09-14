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Происшествия14 сентября 2021 17:05

В Сыктывкаре 41-летний мужчина надругался над 12-летней дочерью сожительницы

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре осудили 41-летнего мужчину, обвиняемого в растлении 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

В ведомстве уточнили, что сыктывкарец в течение года совершал сексуальное насилие над дочерью своей сожительницы. Все преступления мужчина совершал, будучи пьяным.

- Осужденный нарушил неотъемлемое право на половую неприкосновенность, нормальное психическое и физическое развитие ребенка, - добавили в Следкоме.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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