В Сыктывкаре женщина обворовывала воспитательниц детских садов

На свободе девушка не провела и месяца Фото: Архив "КП"

За день в полицию Сыктывкара поступило сразу три похожих обращения. Все они касались краж и все три исходили от воспитательниц детских садов, сообщает МВД по Коми.

Первое заявление написала 46-летняя воспитательница детсада на улице Орджоникидзе в 11 утра. Она лишилась сумки, в которой были и документы, и банковские карты, и другие ценные вещи. Главная подозреваемая, молодая женщина, попала на записи камер видеонаблюдения.

На этом она не остановилась: спустя два часа к полицейским обратилась сотрудница детского сада на Карла Маркса, у которой украли смартфон со стола. Выяснилось, что посторонних в здании не было, кроме девушки, которая пришла устраиваться на работу. Записи с камер подтвердили догадку правоохранителей – подозреваемой вновь оказалась та же девушка, что и на предыдущем месте преступления.

К моменту третьей кражи личность была установлена, это была 33-летняя местная жительница. Она не раз была судима и после очередного наказания вышла на свободу буквально в конце августа. В третий раз она пришла в детсад на Коммунистической, где забрала у воспитательницы куртку.

После этого полицейские обошли все детсады, чтобы предупредить сотрудников и показать им ориентировку подозреваемой. Это принесло результат: сотрудники детсада №72 узнали похитительницу, когда она пришла и к ним. Женщины задержали ее до прибытия полицейских и передали правоохранителям.

поблагодарил педагогов детского сада «Незабудка» за оказанное содействие в раскрытии преступления и задержании подозреваемой. Фото: МВД по Коми.

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