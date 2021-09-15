В Коми увеличился прожиточный минимум

Но пока что о крупных суммах говорить не приходится

Стала известна новая величина прожиточного минимума, которая будет действовать весь следующий год, соответствующий документ опубликовало правительство Коми. На этот раз суммы выросли, но не сильно, в районе 2,5-4,5 процентов.

Так, в целом по Коми прожиточный минимум вырос на 364 рубля до 14931 рублей - это 17365 для жителей северной зоны и 14035 для южной. Пенсионерам и детям установили суммы в 12961 и 15069 рублей соответственно. Минимум для трудоспособных людей оценили в 16275 рублей.

Напомним, прожиточный минимум нужен для расчета пособий и других выплат. Сейчас он устанавливается раз в год.

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