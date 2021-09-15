На новом стадионе в Коми орудуют вандалы

Фото: Магомед Османов

Почти две недели назад в Ухте торжественно открылся новый спорткомплекс «Нефтяник». Но спустя такой недолгий срок на стадионе объявились вандалы, которые стали ломать новые кресла. Мэр города Магомед Османов обратился к жителям с просьбой пресечь такое поведение.

По словам руководителя администрации, его крайне расстроило такое отношение к местам, которые должны объединять людей и делать их жизнь ярче.

Сейчас полицейские уже занимаются этим делом и изучают записи с камер видеонаблюдения. Предположительно, хулиганы орудовали на территории спорткомплекса вечером минувшей субботы.

Магомед Османов попросил горожан помочь правоохранителям и рассказать полицейским любую известную им информацию о случившемся.

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