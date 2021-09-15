Жительница Коми потеряла 300 тысяч рублей, пытаясь защитить деньги

В общей сложности девушка отправила деньги 21 раз Фото: Архив "КП"

В Усинске 30-летняя женщина стала жертвой мошенников, пока думала, что спасается от них. Доверившись «звонку из банка», она отдала неизвестным почти 300 тысяч рублей.

Все началось с того, что девушке позвонил мужчина с неизвестного номера, который представился сотрудником банка. Он сказал, что с ее банковского приложения орудует человек, который хочет перевести крупную сумму. Чтобы защитить деньги, ей предложили перевести все на резервные счета.

Этим счетом оказался киви-кошелек, куда девушка в итоге перечислила свои деньги. Для этого ей потребовалось совершить 21 операцию. Подтверждения от менеджера она не дождалась и лишь тогда поняла, что стала жертвой мошенников.

По данным МВД, номера мошенников зарегистрированы в Москве и Курганской области, а счет был открыт в Самарской области. Поиски преступников продолжаются.

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