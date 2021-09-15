Школы Сыктывкара вновь на время переведут на онлайн-обучение

Такая ситуация продлится недолго Фото: архив "КП"

Сыктывкарские школы перейдут на дистанционное обучение. В таком режиме ученики проведут только три дня, поскольку такая вынужденная мера понадобилась из-за выборов - школы на время станут избирательными участками.

Уроки в режиме онлайн пройдут с 17 по 20 сентября. В отдельных учебных заведениях ожидается еще и сокращенный день в четверг. Окончательное решение примут администрации школ, которые и вывесят обновленное расписание, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на городскую мэрию.

В день выборов, 19 сентября, пройдет голосование за кандидатов в депутаты Госдумы, местных городских и районных советов Коми, а также претендентов на пост глав сельских поселений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве Коми рассказали, что делать, если не успел привиться от COVID-19 (подробности)