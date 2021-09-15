Стало известно, где чаще в Коми заражаются коронавирусом

Городом-лидером, ожидаемо, стал Сыктывкар Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор республики опубликовал данные о районах-лидерах по заболеваемости коронавирусом в Коми. Согласно информации на 13 сентября, больше всего зараженных за сутки обнаружили в Сыктывкаре - в столице за день заболели еще 80 человек.

В Ухте новых пациентов вполовину меньше: на врачебном учете оказались 40 человек. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Сыктывдинский район, там заразились 12 жителей. В Усинске, Ижемском и Усть-Вымском районах по 11 новых пациентов.

Всего в настоящий момент лечатся от коронавируса 6 329 человек.

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