Стало известно, когда в Сыктывкаре перестанут работать фонтаны

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Городские фонтаны в Сыктывкаре продолжат работу до первых заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сыктывкарцы заметили, что фонтаны в столице Коми продолжают работать, несмотря на испортившуюся погоду. В администрации сообщили, что сезон работы фонтанов завершится с первыми заморозками, когда температура опустится до нуля и ниже. В противном случае вода может замерзнуть и повредить фонтаны. Ожидается, что до конца сентября в Сыктывкаре заморозков не будет. Как передает «Комиинформ», фонтаны могут проработать до октября, либо даже немного дольше.

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