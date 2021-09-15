Уйба призвал глав администраций районов Коми лично контролировать ход отопительного сезона

Фото: пресс-служба главы Коми

Руководитель Коми Владимир Уйба призвал мэров городов и глав администраций районов лично следить за ходом отопительного сезона. Такое поручение он дал после того, как стало известно, что многие жители республики столкнулись с проблемами с начала периода подачи тепла. Только за короткий промежуток времени было зафиксировано более 600 жалоб.

Первое место по количеству обращений занимает Вуктыл. Там 205 человек отправили жалобы.

- В минувшем сезоне морозы выявили слабые места и сбои. В первую очередь, это Вуктыл. И, к сожалению, ситуация по Вуктылу повторяется. Хочу акцентировать внимание на замене ветхих аварийных сетей, по готовности завоза топлива, - сказал Владимир Уйба.

Также много недовольных в Ухте (169 обращений) и Сосногорске (65 жалоб) и Печоре (61 обращение). В основном жители этих городов жалуются на холод в квартирах и не соответствие температурных норм.

- Следует выходить не по подготовленным маршрутам, а по тем обращениям, которые у вас поступают. Выясняйте, почему температура ниже нормативной, - заявил глава Коми.

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