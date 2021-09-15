Мошенники украли у жительницы Коми почти 800 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Усть-Вымского района1971 года рождения почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный, и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что жительница Коми может досрочно погасить кредит на 700 000 рублей. Консультант пояснил, что для этого ей нужно взять новый займ по более низкой ставке. Женщина проделала ряд манипуляций, и на ее счет поступило более 900 тысяч рублей. Далее она перевела на счет злоумышленников 793 тысячи рублей. После этого жительница Коми обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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