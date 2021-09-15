Пропавшая в Сыктывкаре 75-летняя пенсионерка 20 часов бродила по улицам

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре на прошлых выходных развернулись масштабные поиски 75-летней Ольги Салаевой. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. К счастью, все закончилось хорошо: женщина была найдена живой.

По словам волонтеров «Лиза Алерт Коми», сыктывкарка отправилась искать потерявшуюся собаку вечером 11 сентября. Когда женщина не вернулась спустя продолжительное время, родственники сами вышли на ее поиски. Всю ночь они искали пенсионерку своими силами, но все было тщетно. Тогда они обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Поиски осложнялись тем, что женщина оставила свой телефон дома. К тому же, близкие рассказали, что Ольга Федоровна дезориентируется в пространстве и уже терялась. Неизвестно, куда могла уйти пенсионерка в поисках собаки.

- Ситуация была крайне опасная, так как бабушка провела уже 15 часов на улице, а ночью температура опускалась до 3 градусов тепла. Собираем информацию о пропавшей, обмениваемся данными с полицией, ищем добровольцев, готовых участвовать в поиске, - рассказывает волонтер Варвара.

После выяснений обстоятельств у полиции и добровольцев есть ориентир - район у выезда из города. Волонтеры обеспокоены, так как место неблагополучное: гаражи, трасса и лесополоса. Оказалось, что все это время женщина бесцельно бродила по дороге. Она шла по обочине уже 20 часов.

- В этот раз все сложилось благополучно: бабушка, наконец, будет дома и в тепле. Благодаря слаженной работе отряда и полиции эта история закончилась хорошо, но у неё мог быть очень печальный исход. Будьте внимательнее к своим стареньким родителям, - обратилась Варвара к жителям республики.

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