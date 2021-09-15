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Происшествия15 сентября 2021 11:05

В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 сентября, в Сыктывкаре неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 11.20. Неустановленный водитель ехал за рулем неизвестного автомобиля по улице Димитрова. Напротив дома №2 он сбил женщину 1964 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы пальцев ноги. Госпитализация женщине не понадобилась. Водитель с места аварии скрылся, и сейчас его разыскивают полицейские.

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В Коми водитель сбил женщину и уехал