В Коми горела квартира: эвакуировались 20 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 14 сентября, в Вуктыле горела квартира, оттуда эвакуировались 20 человек, еще двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 18:39 на улице Газовиков. Во многоквартирном жилом доме загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они спасли двух человек. Кроме того, еще 20 эвакуировались самостоятельно. В 18:58 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил кухню на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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